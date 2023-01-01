Брошенный кролик (мультсериал, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Usagi doroppu 1 сезон
Аниме, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
30-летний Дайкити Кавати, холостяк и работоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и, таким образом становится отчимом собственной тeте.
Все сезоны сериала Брошенный кролик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Драмы, Мультсериалы, Аниме, Мини-сериалы
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ХЦАктёр
Хироси
Цутида
- АМАктриса
Аю
Мацуура
- АМАктриса
Ацуко
Минэ
- НСАктёр
Ноа
Сакаи
- СОАктриса
Саяка
Охара
- НСАктриса
Нанако
Судо
- КУАктриса
Кана
Уэда
- МИАктёр
Масакадзу
Ито
- МСАктриса
Маая
Сакамото
- ЮУАктриса
Юми
Утияма
- ТКСценарист
Таку
Кисимото
- КНПродюсер
Китагава
Наоки
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- ИТХудожник
Итиро
Тацута
- СМКомпозитор
Сугуру
Мацутани