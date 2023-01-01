Брошенный кролик
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Брошенный кролик

Брошенный кролик (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Usagi doroppu 1 сезон
Аниме, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

30-летний Дайкити Кавати, холостяк и работоголик, получает известие о смерти деда. А на похоронах выясняется, что у старика осталась внебрачная 6-летняя дочь, которую родня собирается отослать в приют. Дайкити решает взять брошенку себе и, таким образом становится отчимом собственной тeте.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb