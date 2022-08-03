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Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

Братья в довесок (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, Package Deal 13 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Два брата адвоката Дэнни переживают, что его новая пассия разрушит их неразлучную троицу. Дэнни находит выход, заключив с братьями и девушкой соглашение о том, что теперь они будут тусоваться все вместе. Что из этого выйдет, смотрите в мегасмешном ситкоме, озвученном по версии Кураж-Бамбей.

Страна
Канада
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb