Wink
Сериалы
Большой куш (2017)
2-й сезон

Большой куш (2017) (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

9.02018, Snatch 10 серий
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сюжет сосредоточится на группе молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придeтся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксeрами.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большой куш (2017)»