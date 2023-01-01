Большой концерт народов или Дыхание "Чейн-Стокса" (сериал, 1991) сезон 1 смотреть онлайн
6.31991, Большой концерт народов или Дыхание "Чейн-Стокса". Сезон 1 2 серии
Документальные18+
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Сюжет
Лента об уничтожении еврейской интеллигенции – от разгрома Еврейского антифашистского комитета до «дела врачей».
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.2 IMDb