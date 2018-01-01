WinkСериалыБольшая игра1-й сезон
Большая игра (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн
1988, Большая игра. Сезон 1 6 серий
Криминал, Детектив18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Во время военного переворота одной из латиноамериканских стран убит миллионер Грацио, финансировавший проект единой энергосистемы этой страны. Вскоре был тяжело ранен болгарский журналист, после чего к расследованию подключился советский писатель, журналист-международник Дмитрий Степанов...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb