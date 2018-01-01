Большая игра (сериал, 1988) сезон 1 смотреть онлайн

Во время военного переворота одной из латиноамериканских стран убит миллионер Грацио, финансировавший проект единой энергосистемы этой страны. Вскоре был тяжело ранен болгарский журналист, после чего к расследованию подключился советский писатель, журналист-международник Дмитрий Степанов...

