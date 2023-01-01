Большая игра (сериал, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Во время военного переворота одной из латиноамериканских стран убит миллионер Грацио, финансировавший проект единой энергосистемы этой страны. Вскоре был тяжело ранен болгарский журналист, после чего к расследованию подключился советский писатель, журналист-международник Дмитрий Степанов...



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