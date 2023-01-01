Большая игра (сериал, 1988) смотреть онлайн
1988, Большая игра 1 сезон
Криминал, Детективы18+
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Сюжет
Во время военного переворота одной из латиноамериканских стран убит миллионер Грацио, финансировавший проект единой энергосистемы этой страны. Вскоре был тяжело ранен болгарский журналист, после чего к расследованию подключился советский писатель, журналист-международник Дмитрий Степанов...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb