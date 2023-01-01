Близкая угроза. Сезон 1
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Близкая угроза
1-й сезон

Близкая угроза (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.72018, Terrorism Close Calls 10 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Проект рассказывает о террористических заговорах от лица тех, кто возглавляет борьбу с терроризмом: директоров и агентов ФБР, ЦРУ и Службы национальной безопасности США, а также международных экспертов из Германии, элитных оперативников израильской Шин-Бет и полицейского департамента Виктории в Австралии.

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Рейтинг

5.2 IMDb