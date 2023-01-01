WinkСериалыБлизкая угроза1-й сезон
Близкая угроза (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
7.72018, Terrorism Close Calls 10 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии
- 16+47 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 2
- 16+46 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 3
- 16+47 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 4
- 16+46 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 6
- 16+45 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 7
- 16+46 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 8
- 16+46 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 9
- 16+45 мин
Близкая угроза
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Проект рассказывает о террористических заговорах от лица тех, кто возглавляет борьбу с терроризмом: директоров и агентов ФБР, ЦРУ и Службы национальной безопасности США, а также международных экспертов из Германии, элитных оперативников израильской Шин-Бет и полицейского департамента Виктории в Австралии.
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Информация
СтранаСША, Чехия
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.2 IMDb