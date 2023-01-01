Близкая угроза (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В десяти сериях мы узнаем о самых смертоносных террористических заговорах в мире, получив эксклюзивный доступ к агентам, участвующим в их раскрытии, а также к ведущим национальным и международным авторитетам в области борьбы с терроризмом, разведки и правоохранительной деятельности. В каждом эпизоде нам рассказывают важные подробности те, кто возглавляет борьбу с терроризмом, - директора и агенты ФБР, ЦРУ и Службы национальной безопасности США, а также международные эксперты из Германии, элитные опер�ативники израильской Шин-Бет и полицейского департамента Виктории в Австралии.



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