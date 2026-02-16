Битва за тело. Сезон 1
Wink
Сериалы
Битва за тело
1-й сезон

Битва за тело (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Битва за тело. Сезон 1 11 серий
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Для людей, чей вес достиг 150 килограммов и более, похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 кг ради собственного здоровья.

Страна
Россия

Рейтинг