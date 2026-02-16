WinkСериалыБитва за тело1-й сезон
Битва за тело (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Битва за тело. Сезон 1 11 серий
16+
Сезоны и серии
- 16+71 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 1
- 16+101 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 2
- 16+92 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 3
- 16+70 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 4
- 16+82 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 5
- 16+72 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 6
- 16+78 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 7
- 16+74 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 8
- 16+86 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 9
- 16+94 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 10
- 16+61 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Для людей, чей вес достиг 150 килограммов и более, похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 кг ради собственного здоровья.