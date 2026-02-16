WinkСериалыБитва за тело1-й сезон8-я серия
8.22021, Битва за тело. Сезон 1. Серия 8
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Битва за тело (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+71 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 1
- 18+101 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 2
- 18+92 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 3
- 18+70 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 4
- 18+82 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 5
- 18+72 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 6
- 18+78 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 7
- 18+74 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 8
- 18+86 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 9
- 18+94 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 10
- 18+61 мин
Битва за тело
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Для людей, чей вес достиг 150 килограммов и более, похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 кг ради собственного здоровья.