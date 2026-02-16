Битва за тело. Сезон 1. Серия 8
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Битва за тело
1-й сезон
8-я серия
8.22021, Битва за тело. Сезон 1. Серия 8
Реалити - шоу18+
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Битва за тело (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Для людей, чей вес достиг 150 килограммов и более, похудение — вопрос жизни. Герои «Битвы за тело» готовы кардинально измениться и сбросить 50, 80 и даже 100 кг ради собственного здоровья.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

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