BFC 75. Сезон 1
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1-й сезон

BFC 75 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

7.82023, BFC 75. Сезон 1 12 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

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1-й сезон

Сюжет

Описание - Лучший промоушен Беларуси проводит мощный турнир в конце года, чтобы громко проводить 2023-й! В главном бою вечера сразились два ведущих кикбоксера СНГ – титулованный Максим Сподаренко и рвущийся на вершину Эльмар Мамедов.

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