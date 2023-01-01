BFC 75 (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Описание - Лучший промоушен Беларуси проводит мощный турнир в конце года, чтобы громко проводить 2023-й! В главном бою вечера сразились два ведущих кикбоксера СНГ – титулованный Максим Сподаренко и рвущийся на вершину Эльмар Мамедов.



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