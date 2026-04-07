Безумные факты. Сезон 3
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Безумные факты
3-й сезон

Безумные факты (сериал, 2026) сезон 3 смотреть онлайн

9.22026, Безумные факты. Сезон 3 19 серий
Документальный, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

«Безумные факты» – первая и единственная в своем роде телеэнциклопедия невероятных фактов.

Каждый из 48-минутных выпусков будет включать в себя от 20 до 40 уникальных историй, изложенных в динамичной познавательно-развлекательной форме – доступно, насыщено и без лишних слов. Каждый сюжет – это познавательная информация в концентрированном виде об окружающем мире или космосе, анатомии или физиологии, о новых исследованиях и открытиях – доступно, полезно и без лишних слов.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

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