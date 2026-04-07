WinkСериалыБезумные факты3-й сезон7-я серия
9.22026, Безумные факты. Сезон 3. Серия 7
Документальный, ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Безумные факты (сериал, 2026) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 1
- 18+48 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 2
- 18+49 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 3
- 18+48 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 4
- 18+48 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 5
- 18+48 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 6
- 18+46 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 7
- 18+47 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 8
- 18+47 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 9
- 18+49 мин
Безумные факты
Сезон 3 Серия 10
О сериале
«Безумные факты» – первая и единственная в своем роде телеэнциклопедия невероятных фактов.
Каждый из 48-минутных выпусков будет включать в себя от 20 до 40 уникальных историй, изложенных в динамичной познавательно-развлекательной форме – доступно, насыщено и без лишних слов. Каждый сюжет – это познавательная информация в концентрированном виде об окружающем мире или космосе, анатомии или физиологии, о новых исследованиях и открытиях – доступно, полезно и без лишних слов.