Безумные факты (сериал, 2026) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

«Безумные факты» – первая и единственная в своем роде телеэнциклопедия невероятных фактов.



Каждый из 48-минутных выпусков будет включать в себя от 20 до 40 уникальных историй, изложенных в динамичной познавательно-развлекательной форме – доступно, насыщено и без лишних слов. Каждый сюжет – это познавательная информация в концентрированном виде об окружающем мире или космосе, анатомии или физиологии, о новых исследованиях и открытиях – доступно, полезно и без лишних слов.

