Бежать нельзя остаться (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Бежать нельзя остаться. Сезон 1
Бежать нельзя остаться
Мелодрама16+
О сериале

Дарья становится жертвой обмана своего начальника. Из-за него погибла девочка, а обвинить в этом могут Дарью. Мелодрама «Бежать нельзя остаться» — сериал о том, как тяжело оставаться честным человеком в жестоком мире.

Талантливая врач Дарья оказывается в ситуации, когда все ее знания не могут помочь: ей срочно нужно найти донора почки для дочери Анны. Муж спасать девочку отказывается, а вот у начальника Сергея появляется идея — добыть орган, который предназначается для другого человека, при помощи поддельных бумаг. Хотя Дарья и не готова пойти на обман, Сергей, надеясь на ее расположение, приводит свой план в исполнение. Жизнь Анны спасена, но вместо нее умерла невинная пациентка. Теперь брат погибшей пытается разобраться в произошедшем и очень скоро выйдет на Дарью, ведь поддельные документы заверены именно ее подписью.

Сможет ли героиня доказать свою невиновность, вы узнаете, когда будете смотреть «Бежать нельзя остаться» (2026) онлайн на Wink.

