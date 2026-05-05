БЕТСИТИ Fight Nights 136.
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БЕТСИТИ Fight Nights 136
1-й сезон

БЕТСИТИ Fight Nights 136 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

2026, БЕТСИТИ Fight Nights 136. 10 серий
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Камил Гаджиев и его команда собрали в Ростове-на-Дону огненный вечер Бетсити Fight Nights 136! В главном бою турнира – полуфинал Гран-при в легком весе, реванш спустя 7 лет между Фанилем Рафиковым и Андреем Гончаровым. Ногай постарается показать, что финиш в первой их встрече был случайностью!

Жанр
Спортивный

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