БЕТСИТИ Fight Nights 136 (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Камил Гаджиев и его команда собрали в Ростове-на-Дону огненный вечер Бетсити Fight Nights 136! В главном бою турнира – полуфинал Гран-при в легком весе, реванш спустя 7 лет между Фанилем Рафиковым и Андреем Гончаровым. Ногай постарается показать, что финиш в первой их встрече был случайностью!

