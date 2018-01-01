Бен Крокер vs Шон Маккомб (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Два европейских чемпиона возглавляют боксерский вечер в английском Шеффилде! И Крокер, и Маккомб владеют континентальными поясами, но на кону будет стоять только титул IBF, который принадлежит Бену. Более того, победитель, вероятно, войдет в десятку рейтинга первого полусреднего веса организации, что заметно повысит карьерные перспективы. Потенциально поворотный поединок для одного из боксеров.



Сериал Бен Крокер vs Шон Маккомб 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.