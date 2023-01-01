Апостол Фома (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Фильм об одном из самых загадочных учеников Христа — Фоме.



Чтобы узнать, кем на самом деле был этот человек, мы посетим места его жизни, служения, прижизненных и посмертных чудес.



Проедем по Святой Земле, в местах где Фома родился и рос, куда был принесен ко Гробу Божьей Матери, чтобы через него была открыта тайна Успения Богородицы.



Побываем у его мощей в итальянской Ортоне, небольшом городке на побережье Адриатического моря, покровителем которого Фому считают; узнаем, какие чудеса происходят сегодня по молитвам к апостолу?



Мы отправимся в самую далекую страну апостольской проповеди – в Индию, где по преданию проповедовал Фома, увидим, как сегодня живут «христиане апосто�ла Фомы» и основанная им посреди многобожия и древних индуистских культов христианская Церковь. Вместе с известными учёными-индологами и лучшими проповедниками из России и Индии попытаемся разобраться, как апостол, которого прозвали «неверующий», смог убедить в истинной вере жителей Индии? Как ему удалось не просто посеять семя веры, но оставить после себя живую Церковь, которая две тысячи лет хранит Христову веру среди многобожия?



Познакомимся со священниками и миссионерами, которые продолжают сегодня дело апостола среди неверующих и иноверцев.



Для ведущего и со-автора фильма Владимира Легойды – история Фомы – это и его личная, Легойды, судьба, потому что когда-то в юности он создал знаменитое теперь издание с именем апостола – журнал для сомневающихся. Но таким ли в действительности сомневающимся был Фома? И почему в народном присловье он остался с приставкой «неверующий»?



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