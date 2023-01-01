АМС Fight Nights 124 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Невероятный турнир Fight Nights 124 в Ереване! В главном бою вечера сойдутся два настоящих камня! Давид Хачатрян на родной земле встретит легенду ММА Казахстана, Адиля Боранбаева. Между бойцами уже состоялся огненный обмен любезными комментариями, и теперь вопрос нужно закрыть поединком.Также в карде яркими боями нас порадуют мощные Акоп Снайпер Степанян, Тарон Григорян, Геннадий Макарян и многие другие!



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