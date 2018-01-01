Wink
Сериалы
Американцы
4-й сезон

Американцы (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн

8.02016, The Americans 13 серий
Триллер, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»