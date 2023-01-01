Американцы
Wink
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Американцы
8.02013, The Americans 5 сезонов
Триллеры, Зарубежные18+

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Американцы (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

США, 1980-е. Филипп и Элизабет Дженнингс живут в счастливом браке, воспитывают двоих детей и ведут собственный туристический бизнес, а еще хранят невероятную тайну. Супруги – секретные агенты КГБ, которые много лет профессионально изображают американскую семью и подрывают нацбезопасность.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американцы»

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