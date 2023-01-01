Алиби. Сезон 1
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Алиби
1-й сезон

Алиби (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.92018, Алиби. Сезон 1 16 серий
Драмы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Успешный сценарист использует умение придумывать сюжеты не только для кино, но и для алиби клиентов своего агентства, которым нужна срочная и, главное, конфиденциальная помощь. Он решает проблемы чужих людей запросто — задорно и увлекательно. Пока однажды в агентство не обращается его собственная жена.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb