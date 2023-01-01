WinkДетямАлфавит АВС1-й сезон
Алфавит АВС (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
7.12012, ABC – duckBC 9 серий
Мультсериалы6+
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Сюжет
Вы знаете, кто живет на столе? Ручка, Карандашик, Штамп, Ластик и Кисточка всегда соревнуются в написании писем. Наши новые друзья знакомят малыша с буквами латинского алфавита и показывают ему разные стили написания.
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