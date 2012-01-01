WinkДетямАлфавит АВС1-й сезонБуква C, Буква D, Буква E
Алфавит АВС (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Вы знаете, кто живет на столе? Ручка, Карандашик, Штамп, Ластик и Кисточка всегда соревнуются в написании писем. Наши новые друзья знакомят малыша с буквами латинского алфавита и показывают ему разные стили написания.
