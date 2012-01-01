Буква C, Буква D, Буква E
Wink
Детям
Алфавит АВС
1-й сезон
Буква C, Буква D, Буква E
7.32012, ABC - duckBC
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Алфавит АВС (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вы знаете, кто живет на столе? Ручка, Карандашик, Штамп, Ластик и Кисточка всегда соревнуются в написании писем. Наши новые друзья знакомят малыша с буквами латинского алфавита и показывают ему разные стили написания.

Сериал Буква C, Буква D, Буква E 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Венгрия, Словакия
Жанр
Мультсериалы
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг