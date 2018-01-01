WinkДетямАкадемия героев1-й сезон
Академия героев (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Hero Elementary 40 серий
Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Люсита, Эй Джей, Сара и Бенни владеют суперсилами. Именно для таких одарённых детей существует «Академия героев». Мистер Спаркс, который обучает ребят непростому ремеслу, очень хорошо знает своё дело. Поэтому можно быть уверенными, что под его чутким руководством у каждого есть шанс начать совершать настоящие подвиги.
Ученикам академии предстоит научиться не только владеть своими способностями, но и работать в команде, поддерживать друг друга и помогать своим напарникам.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
Рейтинг
7.7 IMDb