Академия героев
Wink
Детям
Академия героев
2020, Hero Elementary 1 сезон
Мультсериалы6+

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Академия героев (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Люсита, Эй Джей, Сара и Бенни владеют суперсилами. Именно для таких одарённых детей существует «Академия героев». Мистер Спаркс, который обучает ребят непростому ремеслу, очень хорошо знает своё дело. Поэтому можно быть уверенными, что под его чутким руководством у каждого есть шанс начать совершать настоящие подвиги.

Ученикам академии предстоит научиться не только владеть своими способностями, но и работать в команде, поддерживать друг друга и помогать своим напарникам.

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Рейтинг

7.7 IMDb