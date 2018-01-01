8 свидетелей (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Десятилетнюю Эмму похищают средь бела дня из Музея естествознания в Берлине. Никто не спешит брать на себя ответственность за преступление и не требует выкуп. Отец девочки, известный политик, нанимает судебного психолога и исследователя памяти Жасмин Браун, так как ключ к спасению ребенка находится в воспоминаниях восьми человек, которые стали свидетелями случившегося.

