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8 дней
1-й сезон

8 дней (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, 8 Tage 8 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb