8 дней
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8 дней (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, 8 Tage 1 сезон
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «8 дней»

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