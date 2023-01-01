8 дней (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Атмосферный немецкий сериал о восьми днях, в течение которых человечество пытается предотвратить неминуемую гибель от приближающегося к планете астероида. Это не обычная история о выживании семьи в условиях катастрофы, а психологически достоверное и жуткое зрелище.



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