4лен (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
6.12020, PEN15 15 серий
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Королевы кринжа Майя и Анна возвращаются в самой абсурдной и самой достоверной комедии о средней школе.
Смогут ли девушки сохранить свою дружбу, если у одной из них появится бойфренд, и что с ним вообще делать? Как правильно драматически убегать из дома? Как быть, если у всех появился мобильник, а у тебя нет? Как пережить потерю?
Смотреть сериал «4лен», второй сезон которого уже вышел на Wink, на нашем онлайн-ресурсе можно в хорошем качестве и онлайн.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СЗРежиссёр
Сэм
Звиблман
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэй Лонгино
- Режиссёр
Анна
Конкл
- Актриса
Майя
Эрскин
- Актриса
Анна
Конкл
- Актриса
Мелора
Уолтерс
- МЭАктриса
Муцуко
Эрскин
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- ТКАктёр
Тадж
Кросс
- ДГАктёр
Дилан
Гейдж
- ДЛАктёр
Даллас
Лю
- ТЭАктёр
Тони
Эспиноза
- АПАктриса
Анна
Пнёвски
- Сценарист
Майя
Эрскин
- Сценарист
Анна
Конкл
- СЗСценарист
Сэм
Звиблман
- ГЛСценарист
Гейб
Лидман
- Продюсер
Майя
Эрскин
- Продюсер
Анна
Конкл
- ДРПродюсер
Джереми
Рейц
- ТЭМонтажёр
Тайчи
Эрскин
- ЭРОператор
Эндрю
Риз
- АСОператор
Адам
Сильвер
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг