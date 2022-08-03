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4лен
2-й сезон

4лен (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

6.12020, PEN15 15 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Королевы кринжа Майя и Анна возвращаются в самой абсурдной и самой достоверной комедии о средней школе.

Смогут ли девушки сохранить свою дружбу, если у одной из них появится бойфренд, и что с ним вообще делать? Как правильно драматически убегать из дома? Как быть, если у всех появился мобильник, а у тебя нет? Как пережить потерю?

Смотреть сериал «4лен», второй сезон которого уже вышел на Wink, на нашем онлайн-ресурсе можно в хорошем качестве и онлайн.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «4лен»