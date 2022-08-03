Королевы кринжа Майя и Анна возвращаются в самой абсурдной и самой достоверной комедии о средней школе.



Смогут ли девушки сохранить свою дружбу, если у одной из них появится бойфренд, и что с ним вообще делать? Как правильно драматически убегать из дома? Как быть, если у всех появился мобильник, а у тебя нет? Как пережить потерю?



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