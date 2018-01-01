2 Оторвы на престоле (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалы2 Оторвы на престоле1-й сезон
2018, 2 Dope Queens 4 серии
Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Внимание! Сериал доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Популярный комедийный подкаст 2 Dope Queens добрался до экранов в виде сериала. Создательницы шоу рассказывают об отношениях с белыми парнями, жизни в Нью-Йорке, районах с лучшей пиццей и многом другом.
Рейтинг
6.0 IMDb
- ТНРежиссёр
Тиг
Нотаро
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- ФРАктриса
Фиби
Робинсон
- СЛАктёр
Стивен
Лин
- АНАктриса
Апарна
Нанчерла
- Актриса
Мишель
Бюто
- ДБАктриса
Джанин
Брито
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Джон
Стюарт
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- РБАктриса
Рея
Бутчер
- ФРСценарист
Фиби
Робинсон
- ДУСценарист
Джессика
Уильямс
- ЭАПродюсер
Эми
Аниоби
- АПХудожница
Андреа
Пурчильотти