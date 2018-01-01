2 Оторвы на престоле (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Внимание! Сериал доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Популярный комедийный подкаст 2 Dope Queens добрался до экранов в виде сериала. Создательницы шоу рассказывают об отношениях с белыми парнями, жизни в Нью-Йорке, районах с лучшей пиццей и многом другом.

