100 лет Динамо. Сезон 1
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100 лет Динамо
1-й сезон

100 лет Динамо (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.32023, 100 лет Динамо. Сезон 1 7 серий
Документальные18+
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1-й сезон

Сюжет

Фильм — это яркая история развития клуба с апреля 1923 года до наших дней. Вы услышите рассказы ключевых игроков, тренеров и менеджеров «Динамо». Тех, кто ковал победы все эти 100 лет, и двигает клуб вперед сегодня!

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