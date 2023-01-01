100 лет Динамо (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

100 лет Динамо. Сезон 1. Серия 6
8.42023, 100 лет Динамо. Сезон 1. Серия 6
Документальный18+
Фильм — это яркая история развития клуба с апреля 1923 года до наших дней. Вы услышите рассказы ключевых игроков, тренеров и менеджеров «Динамо». Тех, кто ковал победы все эти 100 лет, и двигает клуб вперед сегодня!

