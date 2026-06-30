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Wink
Виктор Туржанский
Виктор Туржанский
Viktor Tourjansky
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Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
4 марта 1891 г.
(85 лет)
Дата смерти
13 августа 1976 г.
Фильмография
Все
Режиссёр
Сценарист
Продюсер
Режиссёр
7.9
Царь Ирод Великий
1959
, 92 мин
Бесплатно
Сценарист
7.9
Царь Ирод Великий
1959
, 92 мин
Бесплатно
Продюсер
7.9
Царь Ирод Великий
1959
, 92 мин
Бесплатно