Wink
Виктор Туржанский
Виктор Туржанский

Виктор Туржанский

Viktor Tourjansky

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
4 марта 1891 г. (85 лет)
Дата смерти
13 августа 1976 г.