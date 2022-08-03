Царь Ирод Великий (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
7.91959, Erode il grande
Драма, Биография92 мин18+
О фильме
После поражения Антония в войне с Октавианом, поддерживавший его царь Иудеи Ирод был вынужден отправиться в лагерь победителей, чтобы избежать репрессий против своего народа. Не зная, чем закончится этот визит, он отправил своего наперсника Аарона во дворец с приказом убить свою любимую жену Мариам в случае, если будет получено известие о гибели царя. Но весть о смерти Ирода, доставленная в Иерусалим предателем, оказалась ложной. Однако Аарон нарушил приказ, оставив Мариам в живых. После возвращения Ирода его нелюбимый сын Антиппа решил воспользоваться этим, чтобы укрепить свое положение при дворе и оболгал Аарона и Мариам, представив их любовниками. Наказание же за прелюбодеяние в древней Иудее было только одно – смерть.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Туржанский
- ЭПАктёр
Эдмунд
Пурдом
- СЛАктриса
Сильвия
Лопез
- МДАктёр
Массимо
Джиротти
- СМАктриса
Сандра
Мило
- ЕЗАктриса
Елена
Зарески
- АЛАктёр
Альберто
Лупо
- КПАктёр
Коррадо
Пани
- РБАктёр
Ренато
Бальдини
- КПАктёр
Камилло
Пилотто
- КДАктёр
Карло
Д’Анджело
- ДДСценарист
Дамиано
Дамиани
- ВТСценарист
Виктор
Туржанский
- ПГПродюсер
Пьеро
Гионе
- ВТПродюсер
Виктор
Туржанский
- ВНХудожник
Витторио
Нино Новарезе
- НАХудожник
Недо
Аццини
- РДХудожник
Риккардо
Доменичи
- МДОператор
Массимо
Далламано
- КСКомпозитор
Карло
Савина