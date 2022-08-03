Царь Ирод Великий
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Царь Ирод Великий

Царь Ирод Великий (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

7.91959, Erode il grande
Драма, Биография92 мин18+

О фильме

После поражения Антония в войне с Октавианом, поддерживавший его царь Иудеи Ирод был вынужден отправиться в лагерь победителей, чтобы избежать репрессий против своего народа. Не зная, чем закончится этот визит, он отправил своего наперсника Аарона во дворец с приказом убить свою любимую жену Мариам в случае, если будет получено известие о гибели царя. Но весть о смерти Ирода, доставленная в Иерусалим предателем, оказалась ложной. Однако Аарон нарушил приказ, оставив Мариам в живых. После возвращения Ирода его нелюбимый сын Антиппа решил воспользоваться этим, чтобы укрепить свое положение при дворе и оболгал Аарона и Мариам, представив их любовниками. Наказание же за прелюбодеяние в древней Иудее было только одно – смерть.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Царь Ирод Великий»