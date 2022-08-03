После поражения Антония в войне с Октавианом, поддерживавший его царь Иудеи Ирод был вынужден отправиться в лагерь победителей, чтобы избежать репрессий против своего народа. Не зная, чем закончится этот визит, он отправил своего наперсника Аарона во дворец с приказом убить свою любимую жену Мариам в случае, если будет получено известие о гибели царя. Но весть о смерти Ирода, доставленная в Иерусалим предателем, оказалась ложной. Однако Аарон нарушил приказ, оставив Мариам в живых. После возвращения Ирода его нелюбимый сын Антиппа решил воспользоваться этим, чтобы укрепить свое положение при дворе и оболгал Аарона и Мариам, представив их любовниками. Наказание же за прелюбодеяние в древней Иудее было только одно – смерть.

