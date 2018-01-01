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Wink
Освальд Моррис
Освальд Моррис
Oswald Morris
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Карьера
Оператор
Дата рождения
22 ноября 1915 г.
(98 лет)
Дата смерти
17 марта 2014 г.
Фильмография
Все
Оператор
Оператор
7.5
Посрами дьявола
1953
, 89 мин
Бесплатно
7.9
Прощай, оружие
1932
, 89 мин
Бесплатно