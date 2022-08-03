Посрами дьявола (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Посрами дьявола
Посрами дьявола

Посрами дьявола (фильм, 1953)

7.51953, Beat the Devil
Приключения, Мелодрама89 мин18+

О фильме

Пять отчаянных итальянских аферистов отправляются в рискованное, но потенциально прибыльное путешествие с целью захвата земли в Восточной Африке, где, как они считают, содержится огромное количество урана. Их утлый пароходик отправляется из Палермо и держит путь к берегам Африки, но по пути происходит непредвиденная катастрофа: взрывается паровой котел и семь оставшихся в живых путешественников добираются до берега и попадают в плен к арабам.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

