Посрами дьявола (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Пять отчаянных итальянских аферистов отправляются в рискованное, но потенциально прибыльное путешествие с целью захвата земли в Восточной Африке, где, как они считают, содержится огромное количество урана. Их утлый пароходик отправляется из Палермо и держит путь к берегам Африки, но по пути происходит непредвиденная катастрофа: взрывается паровой котел и семь оставшихся в живых путешественников добираются до берега и попадают в плен к арабам.

