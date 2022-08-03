Посрами дьявола (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
7.51953, Beat the Devil
Приключения, Мелодрама89 мин18+
О фильме
Пять отчаянных итальянских аферистов отправляются в рискованное, но потенциально прибыльное путешествие с целью захвата земли в Восточной Африке, где, как они считают, содержится огромное количество урана. Их утлый пароходик отправляется из Палермо и держит путь к берегам Африки, но по пути происходит непредвиденная катастрофа: взрывается паровой котел и семь оставшихся в живых путешественников добираются до берега и попадают в плен к арабам.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюстон
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- ДДАктриса
Дженнифер
Джонс
- ДЛАктриса
Джина
Лоллобриджида
- РМАктёр
Роберт
Морли
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ЭААктёр
Эдвард
Андердаун
- АБАктёр
Айвор
Барнард
- МТАктёр
Марко
Тулли
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- МПАктёр
Марио
Перрон
- ТКСценарист
Трумен
Капоте
- ДХСценарист
Джон
Хьюстон
- ЭВСценарист
Энтони
Вейллер
- ПВСценарист
Петер
Виртель
- ДХПродюсер
Джон
Хьюстон
- ХБПродюсер
Хамфри
Богарт
- ДКПродюсер
Джек
Клейтон
- ОМОператор
Освальд
Моррис
- ФМКомпозитор
Франко
Маннино