Биография

Ольга Прохватыло – российская актриса кино, телевидения и театра. Родилась в городе Свердловске (сейчас – Екатеринбург) 18 июля 1968 года, умерла 6 июня 2013 года в Москве. Окончив среднюю школу, будущая актриса поступила в Екатеринбургский театральный институт. Выпустившись, перебралась в Москву, где работала в театрах «На Перовской» и «АпАРТе». Первую известность принесли Ольге Прохватыло роли в телевизионных рекламных роликах. На театральной сцене появилась в таких спектаклях как «Манагер», «Палата бизнес-класса», «Сезон цветения кактусов». В 2013 году актриса начала жаловаться на недомогание и плохое самочувствие. Скоропостижно скончалась у себя дома из-за оторвавшегося тромба. Замужем Ольга Прохватыло не была, не имела детей. Прославилась актриса небольшими, но характерными ролями, часто юмористического плана. Много снималась в российских сериалах, за свою карьеру сыграв в более чем полусотне проектов. Первым фильмом Ольги Прохватыло стал «Иди и не оглядывайся», вышедший на экраны в 1992 году. Следующие несколько лет актриса проработала в театре, а в кино появилась только в 2000 году, снявшись в крошечном эпизоде в известной киноленте «ДМБ». Широкая аудитория знает Прохватыло по таким популярным проектам, как «Бальзаковский возраст, или все мужики сво...», «Ранетки», «Каникулы строгого режима», «Барвиха».