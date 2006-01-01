Королевский подарок (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

В тридевятом царстве... Так принято начинать сказки? Жил-был король, да на день рождения подарила ему любимая дочка кольцо, не простое, а волшебное. Надел он его на палец и произнес, что хочет быть комар�иком или жучком, беззаботно жить, да ни в чем особо не нуждаться. И стал он божьей коровкой. Поймал его садовник, что каждый год дарил ему жучков, раскрашенных во все цвета, а тут сама судьба – такой подарок, жук в единственном экземпляре. Смог все-таки король превратиться обратно, а брата, уже успевшего вступить в спор с его дочерью, превратил в таракана. Да снова позабыл он, что кольцо не простое, а волшебное, вот и произнес: «С ума сойти можно…»



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