Wink
Кеннет Девенпорт
Кеннет Девенпорт

Кеннет Девенпорт

Kenneth Davenport

Карьера
Сценарист
Дата рождения
20 февраля 1879 г. (62 года)
Дата смерти
10 ноября 1941 г.

Фильмография

Сценарист