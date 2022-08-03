Робин Гуд (фильм, 1922) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Король Англии Ричард отправляется в Крестовый поход, оставляя вместо себя на троне принца Джона. Тот оказывается тираном и начинает всячески угнетать народ Англии. Леди Мариан решает написать об этом своему возлюбленному герцогу Хантингдону, который находится в это время с королем Ричардом во Франции. Хантингдон, несмотря на препоны противников, умудряется вернуться в Англию, чтобы навести порядок. Но здесь он и его друзья объявлены вне закона. Так начинается история Робин Гуда, защитника бедных и угнетенных англичан...
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АДРежиссёр
Аллан
Дуон
- ДФАктёр
Дуглас
Фэрбенкс
- УБАктёр
Уоллес
Бири
- СДАктёр
Сэм
Де Грасс
- ЭБАктриса
Энид
Беннетт
- ПДАктёр
Пол
Дики
- УЛАктёр
Уильям
Лоури
- РКАктёр
Рой
Колсон
- ББАктриса
Билли
Беннетт
- ММАктёр
Мэрилл
МакКормик
- УБАктёр
Уилсон
Бендж
- КДСценарист
Кеннет
Девенпорт
- АДСценарист
Аллан
Дуон
- ЭКСценарист
Эдвард
Кноблок
- ДФПродюсер
Дуглас
Фэрбенкс
- МЛХудожник
Митчелл
Лейзен
- УНМонтажёр
Уильям
Нолан
- ВШКомпозитор
Виктор
Шерцингер