Робин Гуд (фильм, 1922) смотреть онлайн бесплатно

Король Англии Ричард отправляется в Крестовый поход, оставляя вместо себя на троне принца Джона. Тот оказывается тираном и начинает всячески угнетать народ Англии. Леди Мариан решает написать об этом своему возлюбленному герцогу Хантингдону, который находится в это время с королем Ричардом во Франции. Хантингдон, несмотря на препоны противников, умудряется вернуться в Англию, чтобы навести порядок. Но здесь он и его друзья объявлены вне закона. Так начинается история Робин Гуда, защитника бедных и угнетенных англичан...

