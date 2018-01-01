Wink
Аннетт Стоун
Аннетт Стоун

Аннетт Стоун

Annette Stone

Карьера
Актриса
Дата рождения
25 ноября 1906 г. (73 года)
Дата смерти
25 сентября 1980 г.

Фильмография

Актриса