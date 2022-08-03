Белый зомби
Белый зомби
5.31932, White Zombie
Ужасы66 мин18+

Белый зомби (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодые влюбленные Нил и Мадлен отправляются в романтическое путешествие на Гаити. В пути на корабле герои знакомятся с весьма изысканным и учтивым господином, месье Бомоном. По прибытии на остров влюбленные решают остановиться у него. Бомон влюбляется в Мадлен и делает все, чтобы добиться взаимности. Когда девушка в очередной раз жестко отвергает ухаживания, он решается на крайний шаг и обращается за помощью к практикующему вуду колдуну. Тот дает герою зелье, которое должно превратить Мадлен в зомби.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb