Белый зомби
Актёры и съёмочная группа фильма «Белый зомби»

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый зомби»

Актёры

Бела Лугоши

Bela Lugosi
Актёр'Murder' Legendre
Мэдж Беллами

Madge Bellamy
АктрисаMadeline Short Parker
Джозеф Которн

Joseph Cawthorn
АктёрDr. Bruner
Роберт Фрейзер

Robert Frazer
АктёрCharles Beaumont
Джон Херрон

John Harron
АктёрNeil Parker
Брэндон Херст

Brandon Hurst
АктёрSilver
Джордж Барр Маканнан

George Burr MacAnnan
Актёр
Фредерик Питерс

Frederick Peters
АктёрChauvin - Zombie
Аннетт Стоун

Annette Stone
Актриса
Джон Т. Принц

John T. Prince
Актёр

Художники

Ральф Бергер

Ralph Berger
Художник