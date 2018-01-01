WinkФильмыБелый зомбиАктёры и съёмочная группа фильма «Белый зомби»
Актёры и съёмочная группа фильма «Белый зомби»
Актёры
Актёр'Murder' Legendre
Бела ЛугошиBela Lugosi
АктрисаMadeline Short Parker
Мэдж БелламиMadge Bellamy
АктёрDr. Bruner
Джозеф КоторнJoseph Cawthorn
АктёрCharles Beaumont
Роберт ФрейзерRobert Frazer
АктёрNeil Parker
Джон ХерронJohn Harron
АктёрSilver
Брэндон ХерстBrandon Hurst
Актёр
Джордж Барр МаканнанGeorge Burr MacAnnan
АктёрChauvin - Zombie
Фредерик ПитерсFrederick Peters
Актриса
Аннетт СтоунAnnette Stone
Актёр