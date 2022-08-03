Звуки музыки
Wink
Детям
Звуки музыки

Звуки музыки (фильм, 1965) смотреть онлайн

8.71965, The Sound of Music
Мюзикл, Биография167 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие фильма происходит в австрийском Зальцбурге накануне Второй мировой войны. Молодая девушка по имени Мария, оставшись сиротой, находит приют в женском монастыре и готовится стать монахиней. Однако настоятельница монастыря понимает, что такой путь — не для ее юной послушницы.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
167 мин / 02:47

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звуки музыки»