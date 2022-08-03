Звуки музыки (фильм, 1965) смотреть онлайн
8.71965, The Sound of Music
Мюзикл, Биография167 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие фильма происходит в австрийском Зальцбурге накануне Второй мировой войны. Молодая девушка по имени Мария, оставшись сиротой, находит приют в женском монастыре и готовится стать монахиней. Однако настоятельница монастыря понимает, что такой путь — не для ее юной послушницы.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- РУРежиссёр
Роберт
Уайз
- Актриса
Джули
Эндрюс
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ЧКАктриса
Чармиан
Карр
- НХАктёр
Николас
Хэммонд
- ХМАктриса
Хезер
Мензес
- ДЧАктёр
Дуан
Чейз
- ДТАктриса
Дебби
Тёрнер
- ККАктриса
Ким
Карат
- АКАктриса
Анджела
Картрайт
- РХАктёр
Ричард
Хейдн
- ЭЛСценарист
Эрнест
Леман
- ГХСценарист
Георг
Хурдалек
- ХЛСценарист
Ховард
Линдсэй
- РКСценарист
Рассел
Круз
- РУПродюсер
Роберт
Уайз
- СЧПродюсер
Сол
Чаплин
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ЮБАктриса дубляжа
Юлиана
Бугаева
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Балашов
- АКАктриса дубляжа
Антонина
Кончакова
- ДДХудожница
Дороти
Джикинс
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс