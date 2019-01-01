Звук тишины (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Sound of Silence
Драмы83 мин12+
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Сюжет
У Питера Люциана поистине уникальная профессия. Он обладает абсолютным слухом и настраивает правильный звуковой фон в домах клиентов. Однажды ему не удается подобрать идеальную тональность для квартиры жительницы Нью-Йорка с синдромом хронической усталости. В чем же корень ее проблем?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb