Звук тишины (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

У Питера Люциана поистине уникальная профессия. Он обладает абсолютным слухом и настраивает правильный звуковой фон в домах клиентов. Однажды ему не удается подобрать идеальную тональность для квартиры жительницы Нью-Йорка с синдромом хронической усталости. В чем же корень ее проблем?



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