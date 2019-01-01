Звук тишины
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Звук тишины

Звук тишины (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Sound of Silence
Драмы83 мин12+

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Сюжет

У Питера Люциана поистине уникальная профессия. Он обладает абсолютным слухом и настраивает правильный звуковой фон в домах клиентов. Однажды ему не удается подобрать идеальную тональность для квартиры жительницы Нью-Йорка с синдромом хронической усталости. В чем же корень ее проблем?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb