Звездный путь 7: Поколения (фильм, 1994) смотреть онлайн
8.81994, Star Trek: Generations
Фантастика, Приключения113 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Капитан Кирк попадает в воронку, перенесшую его в Небытие, а через 80 лет он встречается с Жан-Люком Пикаром - командиром звездолета.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Детектив, Триллер
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Карсон
- Актёр
Патрик
Стюарт
- Актёр
Джонатан
Фрейкс
- Актёр
Брент
Спайнер
- ЛБАктёр
ЛеВар
Бёртон
- МДАктёр
Майкл
Дорн
- ГМАктриса
Гейтс
МакФэдден
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- РБСценарист
Рик
Берман
- РДСценарист
Рональд
Д. Мур
- ББСценарист
Брэннон
Брага
- РБПродюсер
Рик
Берман
- ПЛПродюсер
Питер
Лоритсон
- БУПродюсер
Бернард
Уильямс
- РБХудожник
Роберт
Блэкман
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ДАОператор
Джон
А. Алонсо
- ДМКомпозитор
Деннис
МакКарти