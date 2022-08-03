Звездный путь 7: Поколения
Wink
Фильмы
Звездный путь 7: Поколения

Звездный путь 7: Поколения (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.81994, Star Trek: Generations
Фантастика, Приключения113 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Капитан Кирк попадает в воронку, перенесшую его в Небытие, а через 80 лет он встречается с Жан-Люком Пикаром - командиром звездолета.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Детектив, Триллер
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь 7: Поколения»