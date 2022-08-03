Звездный путь 3: В поисках Спока
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Звездный путь 3: В поисках Спока

Звездный путь 3: В поисках Спока (фильм, 1984) смотреть онлайн

8.51984, Star Trek III: The Search for Spock
Фантастика, Боевик100 мин12+

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О фильме

«Звездный путь 3: В поисках Спока» (1984) — продолжение оригинальной киносаги от режиссера Леонарда Нимоя, исполнителя роли Спока.

После трагических событий второй части команда звездолета «Энтерпрайз» возвращается на Землю без одного из своих ключевых офицеров — Спока. Капитан Джеймс Т. Кирк не может смириться с утратой. Что, если вулканец все еще где-то там — между жизнью и смертью? И что, если есть шанс вернуть его обратно? Чтобы спасти друга, Кирк идет ва-банк: крадет корабль, нарушает присягу и отправляется вместе с командой на запретную планету Генезис. Совсем скоро «Энтерпрайзу» предстоит столкнуться с боевым кораблем враждебных Клингонов, которые несутся на Генезис поду правлением командира Крюге.

Смотреть «Звездный путь 3: В поисках Спока» стоит, чтобы узнать, сможет ли дружба победить смерть. Над музыкой для фантастической драмы снова работал голливудский композитор Джеймс Хорнер, лауреат премии «Оскар» за песню и саундтрек к фильму «Титаник».

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь 3: В поисках Спока»