Звездный путь 3: В поисках Спока (фильм, 1984) смотреть онлайн
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О фильме
«Звездный путь 3: В поисках Спока» (1984) — продолжение оригинальной киносаги от режиссера Леонарда Нимоя, исполнителя роли Спока.
После трагических событий второй части команда звездолета «Энтерпрайз» возвращается на Землю без одного из своих ключевых офицеров — Спока. Капитан Джеймс Т. Кирк не может смириться с утратой. Что, если вулканец все еще где-то там — между жизнью и смертью? И что, если есть шанс вернуть его обратно? Чтобы спасти друга, Кирк идет ва-банк: крадет корабль, нарушает присягу и отправляется вместе с командой на запретную планету Генезис. Совсем скоро «Энтерпрайзу» предстоит столкнуться с боевым кораблем враждебных Клингонов, которые несутся на Генезис поду правлением командира Крюге.
Смотреть «Звездный путь 3: В поисках Спока» стоит, чтобы узнать, сможет ли дружба победить смерть. Над музыкой для фантастической драмы снова работал голливудский композитор Джеймс Хорнер, лауреат премии «Оскар» за песню и саундтрек к фильму «Титаник».
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ЛНРежиссёр
Леонард
Нимой
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ДКАктёр
ДеФорест
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- Актёр
Джордж
Такэй
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- МБАктёр
Мерритт
Бутрик
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- РКАктриса
Робин
Кертис
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- ХБСценарист
Харви
Беннетт
- ХБПродюсер
Харви
Беннетт
- ГНПродюсер
Гари
Нардино
- РУПродюсер
Ральф
Уинтер
- ЧКОператор
Чарльз
Коррелл
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер