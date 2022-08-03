«Звездный путь 3: В поисках Спока» (1984) — продолжение оригинальной киносаги от режиссера Леонарда Нимоя, исполнителя роли Спока.



После трагических событий второй части команда звездолета «Энтерпрайз» возвращается на Землю без одного из своих ключевых офицеров — Спока. Капитан Джеймс Т. Кирк не может смириться с утратой. Что, если вулканец все еще где-то там — между жизнью и смертью? И что, если есть шанс вернуть его обратно? Чтобы спасти друга, Кирк идет ва-банк: крадет корабль, нарушает присягу и отправляется вместе с командой на запретную планету Генезис. Совсем скоро «Энтерпрайзу» предстоит столкнуться с боевым кораблем враждебных Клингонов, которые несутся на Генезис поду правлением командира Крюге.



Смотреть «Звездный путь 3: В поисках Спока» стоит, чтобы узнать, сможет ли дружба победить смерть. Над музыкой для фантастической драмы снова работал голливудский композитор Джеймс Хорнер, лауреат премии «Оскар» за песню и саундтрек к фильму «Титаник».

