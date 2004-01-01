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Звездный десант 2: Герой федерации

Звездный десант 2: Герой федерации (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Starship Troopers 2: Hero of the Federation
Ужасы, Фантастика87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Войска Земной Федерации переходят в контрнаступление и успешно уничтожают колонии злобных инсектойдов. Но твари не cдаются — они разработали мощное биологическое оружие, способное уничтожить землян…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный десант 2: Герой федерации»

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