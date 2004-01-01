Звездный десант 2: Герой федерации (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Войска Земной Федерации переходят в контрнаступление и успешно уничтожают колонии злобных инсектойдов. Но твари не cдаются — они разработали мощное биологическое оружие, способное уничтожить землян…



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