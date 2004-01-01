Звездный десант 2: Герой федерации (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Starship Troopers 2: Hero of the Federation
Ужасы, Фантастика87 мин18+
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Сюжет
Войска Земной Федерации переходят в контрнаступление и успешно уничтожают колонии злобных инсектойдов. Но твари не cдаются — они разработали мощное биологическое оружие, способное уничтожить землян…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ФТРежиссёр
Фил
Типпетт
- ББАктёр
Билли
Браун
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- ККАктриса
Келли
Карлсон
- СКАктёр
Сай
Картер
- Актриса
Сандрин
Холт
- Актёр
Эд
Лотер
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мано
- ЛМАктёр
Лоуренс
Моносон
- КПАктриса
Коллин
Порш
- Сценарист
Эдвард
Ноймайер
- Продюсер
Джон
Дэвисон
- ГСПродюсер
Гленн
С. Гейнор
- Продюсер
Эдвард
Ноймайер
- ФТПродюсер
Фил
Типпетт
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- ТСХудожник
Тимоти
Степек
- КЗОператор
Кристиан
Зебальдт
- ДВКомпозитор
Джон
В. Морган
- УТКомпозитор
Уильям
Т. Стромберг