Зверь (фильм, 2017) смотреть онлайн

Нормандский остров Джерси потрясают жестокие убийства молодых девушек. На этом мрачном фоне разворачивается история любви 27-летней Молл и харизматичного охотника Паскаля, который входит в число подозреваемых. Невзирая на мнение полиции и родни, Молл решает довериться внутреннему чутью.

