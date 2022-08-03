Зверь
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Зверь

Зверь (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Beast
Триллер, Драма102 мин18+

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О фильме

Нормандский остров Джерси потрясают жестокие убийства молодых девушек. На этом мрачном фоне разворачивается история любви 27-летней Молл и харизматичного охотника Паскаля, который входит в число подозреваемых. Невзирая на мнение полиции и родни, Молл решает довериться внутреннему чутью.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb